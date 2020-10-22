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Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2020 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?

Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 22 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 11:12
Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2020 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?
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Emekli promosyonları, emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalar tarafından 1 kerelik olarak verilmektedir. SGK tarafından belirlenen tutarda ödenen bu promosyonlar müşterilerin emekli maaşlarını almaya başladıklarında ya da maaşlarını farklı bir bankaya taşıdıklarında verilmektedir. Son olarak 2020 senesinin Mart ayında 2020 ile 2023 seneleri arasında emeklilere ne kadar promosyon ödeneceği bankalar ile SGK arasında imzalanan protokol ile belirlenmiştir.

İlk Emekli Maaşı Hangi Bankaya Yatar?

Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.

Emekli Maaşı Banka Değişikliğinde Promosyon Var mı?

Mevcut banka kapsamında 3 sene kalınması durumunda bankanın değiştirilirse promosyon ödemesi alınabilmektedir. Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir.

Emekliye En Çok Promosyon Veren Banka

Türkiye’deki tüm bankalar maaşlarını kapsamına taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi yapmaktadır. Halihazırda hizmet vermekte olan bankalar arasında en çok promosyon ödemesi yapan banka Garanti Bankası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Emekli Banka Promosyonundan Faydalanma Koşulları

Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir. Bu koşulların sağlanması halinde emekliler maaş promosyonlarını banka üzerinden alabilmektedirler.

Bankaların Emekli Maaşı Promosyonları


Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Vakıfbank kapsamında emeklilere verilen maaş promosyonları kişilerin maaşlarına göre tespit edilmektedir. Bu bağlamda 1500 TL maaş alan müşterilere 500 TL promosyon verilmektedir. 2000 TL maaş alanlar 625 TL promosyon almakta ve 2500 TL maaş alanlar ise 750 TL promosyon almaktadırlar.

İş Bankası bünyesinde emekli maaşı alanlara 1500 TL için 750, 2500 TL’ye kadar 875 TL ve 2500 TL ve üzeri maaş alanlar için 1000 TL promosyon ödenmektedir.

Garanti Bankası kapsamında 1500 TL maaş alanlar için 800 TL, 2500 TL’ye kadar 1000 TL ve 2500 TL üzeri maaş alanlar ise 1200 TL promosyon almaktadırlar.

ING Bank, Akbank ve Denizbank’ta da promosyon ücretleri de Ziraat Bankası’ndaki gibi olmaktadır.

TEB’de ise 1500 TL’den daha az maaş alanlar 800 TL, 1500 TL den çok olanlar için 1000 TL ve 2500 TL’den daha çok maaş alanlar için 1200 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Finansbank kapsamında emekli maaşı 1500 liraya kadar olanlara 850 TL, 2500 TL’ye kadar olanlara 1100 TL ve bu miktardan fazla olanlara ise 1300 TL ödeme yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 11:12
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Anahtar Kelimeler:
PromosyonBankalarEmekli Maaşı
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