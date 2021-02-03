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Hangi araçlara ÖTV zammı geldi? 2021 ÖTV zammı ne kadar?

2 Şubat günü yayımlanan Resmi Gazete'deki habere göre otomobillerin motor gücüne göre değişen ÖTV zammı en yüksek yüzde 60 oranında belirlendi. Peki hangi otomobillere ne kadar ÖTV zammı geldi? İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 17:04
Hangi araçlara ÖTV zammı geldi? 2021 ÖTV zammı ne kadar?
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2 Şubat'tan itibaren elektrikli araçlarda ÖTV artışı yapıldı. 2 Şubat günü yayımlanan Resmi Gazete'deki habere göre otomobillerin motor gücüne göre değişen ÖTV zammı en yüksek yüzde 60 oranında belirlendi. Peki hangi otomobillere ne kadar ÖTV zammı geldi? İşte detaylar...

2021 ÖTV ZAMMI

Gündemde olan ÖTV   ile ilgili pek çok soru sorulmaya başlanmıştı. Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra ikinci el ve ya sıfır araba almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi gelecek mi diye sorular sormaya başladı. Bazı medya kuruluşlarının haberlerinde indirim çalışmaları yer alsa da 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanan karara göre "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunununekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir"

HANGİ ARAÇLARDA ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı kararı ardından vatandaşların ÖTV zammının hangi otomobillere geldiği sorusu oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, twitter üzerinen paylaştığı paylaşımda otomobillere gelen ÖTV zammı sorusuna cevap niteliğnde şu paylaşımı yaptı ;

"Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidilmiştir.

-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

-85 Kw’ı geçen 120 Kw’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır."



Son Güncelleme: 03.02.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
ÖTVZam
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