Hane halkı yurt içi tüketim harcamaları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artış gösterdi

Koronavirüsün etkilerini, yurt içi harcamalarda da belirleyici oldu. Daha önce turizm ve eğitim için harcanan ücretler, koronavirüs ile birlikte tüketim sektörüne kaydı.verilerine göre 2020 senesinde, tüketim harcamaları 2019 senesine göre yüzde 10.8 arttı. Bunun en önemli sebebini koronavirüs olarak görülürken, vatandaşlar turizm ve eğitime yaptıkları harcamayı, tüketim sektörüne yapmaya başladı. Özellikle beyaz eşya satışında önemli bir artış görülürken, gıda sektörüne yapılan harcamada da belirgin bir artış söz konusu.

Hane halkının yaptığı harcamalarda gıda, içki, tütün, ilaç gibi malzemelere yapılan harcama bir önceki seneye göre yüzde 18 artış gösterdi. Beyaz eşya gibi dayanıklı malzemelerde ise bu artış yüzde 48’lere kadar çıktı. Kıyafet, ayakkabı gibi yarı dayanıklı ürünlerde ise yüzde 5.7’lik bir artış meydana geldi. Genele bakıldığında ise hane halkının yurt içinde yaptığı tüketimde yüzde 10.8’lik bir artış gerçekleşti.