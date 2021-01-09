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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:58
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.65 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.52 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.49 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

07 Ocak 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • Tüketici kredisi: %1.75
  • Taşıt kredisi: %1.75
  • Konut kredisi: %1.65

07 Ocak 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1.77
  • Taşıt kredisi: 1.77
  • Konut kredisi: 1.52

07  Ocak 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: %1.59 (Yeni yıl kampanyası) 
  • Taşıt kredisi: %1.57
  • Sarıpanjur ev kredisi: %1.49


Son Güncelleme: 09.01.2021 00:58
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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