Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi

Konut kredisi güncel faiz oranları
Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.65 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.52 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.49 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır.
29 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
- Tüketici kredisi: %1.75
- Taşıt kredisi: %1.75
- Konut kredisi: %1.65
29 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.77
- Taşıt kredisi: 1.77
- Konut kredisi: 1.52
29 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: %1.99
- Taşıt kredisi: %1.75
- Sarıpanjur ev kredisi: %1.49
Son Güncelleme: 04.01.2021 00:58