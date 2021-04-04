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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Nisan 2021 Pazar

Basın bülteninde göze çarpan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimize göz atarak, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 01:05
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Nisan 2021 Pazar
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.47 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.47 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.34 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

2 Nisan Perşembe ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.56

2 Nisan Perşembe HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.56

Konut kredisi: 1.38

2 Nisan Perşembe VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.56

 SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

2 Nisan Perşembe İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 1.60

- Taşıt kredisi: 1.60

- Ev kredisi: 1.45

2 Nisan Perşembe AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

- Direkt kredi: 1.64

- İhtiyaç kredisi: 1.63

- Taşıt kredisi: 1.61

- Konut kredisi: 1.41

2 Nisan Perşembe GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 1.79

- Konut kredisi: 1.80

- Taşıt kredisi: 1.60

2 Nisan Perşembe TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

- İhtiyaç kredisi: 1.60

- Taşıt kredisi: 1.95

- Konut kredisi: 2.00

 

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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