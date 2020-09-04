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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 4 Eylül 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberi için 4 Eylül 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 21:44
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Eylül 2020 Cuma
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.05 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise en yüksek faiz oranlarıyla yüzde 1.09 faiz oranıyla kredi veriyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 1.09 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1469.61 TL taksit ödeyecek. Bankaya aylık maliyet olark 13.7335 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Halkbank 120 ay vade ve yüzde 1.15 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1497.84 TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 14.4612 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 21:44
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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