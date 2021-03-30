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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Mart 2021 Salı

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 30 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 01:05
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Mart 2021 Salı
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.47 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.47 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.34 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

 

30 Mart 2021 Salı ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.37

Tüketici kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

30 Mart 2021 Salı HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

30 Mart 2021 Salı VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.34

 SarıPanjur Konut Kredisi: 1.32

30 Mart 2021 Salı İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.50

 Ev kredisi: 1.45

30 Mart 2021 Salı AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03

 İhtiyaç kredisi: 2.04

Taşıt kredisi:1.59

 Konut kredisi: 1.45

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03

 30 Mart 2021 Salı GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 2.02

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.49

30 Mart 2021 Salı TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45

 Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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