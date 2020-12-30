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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba

Gündemde halen yer almaya devam eden Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 30 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:57
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.65 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.52 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.49 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

29 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

  • Tüketici kredisi: %1.75
  • Taşıt kredisi: %1.75
  • Konut kredisi: %1.65

29 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: 1.77
  • Taşıt kredisi: 1.77
  • Konut kredisi: 1.52

29 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

  • İhtiyaç kredisi: %1.99
  • Taşıt kredisi: %1.75
  • Sarıpanjur ev kredisi: %1.49


Son Güncelleme: 30.12.2020 00:57
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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