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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Ocak 2021 Cuma

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ocak 29 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 00:59
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Ocak 2021 Cuma
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.65 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.52 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.49 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

22 Ocak 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.47

Taşıt kredisi: %1.64

Konut kredisi: %1.65

22 Ocak 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.50

22 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

 İhtiyaç kredisi:     1.50

 Taşıt kredisi:      1.55

 Ev kredisi:     1.40

22 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Direkt kredi:    2.03

 ihtiyaç kredisi:    1.96

 Taşıt kredisi:    1.51 (0 km araç) -1.53 (2.el araç)

 Konut kredisi:    1.39

 Çağrı merkezi ihtiyaç kredisi:    2.03

22 Ocak 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

ihtiyaç kredisi:    1.49'dan başlamakta

 konut kredisi:    1.42

 taşıt kredisi:    1.64

22 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

 ihtiyaç kredisi:    1.45

 taşıt kredisi:    1.49

 konut kredisi:   1.40   

22 Ocak 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1.52 

Taşıt kredisi: %1.59

Sarıpanjur ev kredisi: %1.40 



Son Güncelleme: 29.01.2021 00:59
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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