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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Nisan 2021 Perşembe

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 29.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 01:07
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Nisan 2021 Perşembe
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.37 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.38 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.32 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

Akbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

DenizBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

Garanti BBVA kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING Bank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

Türkiye İş Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

QNB Finansbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,56

TEB kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

Yapı Kredi Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Halkbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

Kuveyt Türk kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

VakıfBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

 

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 01:07
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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