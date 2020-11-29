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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 29.11.2020 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

29 Kasım 2020 Pazar 18:15
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Kasım 2020 Pazar
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.65 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 1.25 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise yüzde 1.25 faiz oranıyla kredi veriyor.

26 KASIM 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

26 KASIM 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.25

26 KASIM 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.43

İhtiyaç kredisi: 1.40

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.25



Son Güncelleme: 29.11.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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