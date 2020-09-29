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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Eylül 2020 Salı

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 29.09.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 15:24
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 29 Eylül 2020 Salı
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.05 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise en yüksek faiz oranlarıyla yüzde 1.19 faiz oranıyla kredi veriyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 1.19 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1.570.00 TL taksit ödeyecek. Bankaya aylık maliyet olark 18.840.00 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Halkbank 120 ay vade ve yüzde 1.19 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1.570.00TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 18.840.00 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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