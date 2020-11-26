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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 26 Kasım 2020 Perşembe

Kasım 26 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 16:54
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 26 Kasım 2020 Perşembe
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.35 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 1.35 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise yüzde 1.25 faiz oranıyla kredi veriyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 1.35 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1.688 TL taksit ödeyecek. Bankaya aylık maliyet olark 18.840.00 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Vakıfbank 120 ay vade ve yüzde 1.25 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1.613 TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 18.840.00 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 16:54
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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