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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 26 Ağustos 2020 Çarşamba

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları ortaya çıktı. 3 bankanın düzenlediği konut kredisi kampanyaları ile ilgili detaylar belli oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:11
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 26 Ağustos 2020 Çarşamba
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştur. Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verilmesi vatandaşların krediye yönelmesine yardımcı olmaktadır.

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.05 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise en yüksek faiz oranlarıyla yüzde 1.09 faiz oranıyla kredi veriyor.

Halkbank konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 0.99 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1427.78 TL taksit ödeyecek. Bankaya 171 bin 336.60 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Halkbank 120 ay vade ve yüzde 1.09 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1496.61 TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 13.7335 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 16:11
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankVakıfBankZiraat BankasıKonut Kredisi
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