İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Nisan 2021 Cumartesi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 24.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 01:07
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Takip Et:

Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.37 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.38 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.32 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

Akbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

DenizBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

Garanti BBVA kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING Bank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

Türkiye İş Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

QNB Finansbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,56

TEB kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

Yapı Kredi Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Halkbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

Kuveyt Türk kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

VakıfBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

 

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 01:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler neler? İthalatta bazı ürünlerde ilave gümrük vergisi uygulanmayacak!
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
TOKİ 100 bin ucuz konut başvuru tarihleri ne? TOKİ kurasız konut başvurusu için şartlar neler?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Yarın bankalar açık mı? 23 Nisan eft yapılabiliyor mu?
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex sahibi Faruk Fatih Özer'in mektubu
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex nedir, neden gündemde? Thodex battı mı?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?
Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer kimdir, nereli, yaşı kaç?

Popüler Haberler

Türkü Akbayram kimdir? Hangi ünlü sanatçının kızıdır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Seksenler dizisinde Gülden karakterini Ayşe Tolga canlandırıyor
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamları
23 Nisan koranavirüs tablosu açıklandı.
Bim'de indirimde ne var 24 Nisan 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Altın ne kadar oldu? 24 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 24 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Nisan 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Nisan 2021 Vadeli ve vadesiz altın hesabı ile avantajlı bankalar hangileridir?
TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir?
23 Nisan Eczaneler açık mı, nöbetçi eczaneler mi çalışacak? 23 Nisan Cuma Eczane açılış, kapanış ve çalışma saatleri
'Kayıp Atlar' MHP ‘de istifa yaşattı.
Star TV canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
Atv canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2021 TDK Hayvancılık destekleme kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı devlet destekli hayvancılık kredi desteği
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.