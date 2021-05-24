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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 24.05.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:08
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar maddi imkansızlıklar yüzünden kredi çekebilmektedirler.Düşük faiz kredi sayesinde binlerce kişi ev sahibi olmak için başvuru yaptı. Faizler yükseldikçe ev almak için kredi çeken vatandaşlar ne kadar ödeyeceklerine dair merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Üç kamu bankası ülkemizde görülene covid-19 salgını yüzünden birden fazla farklı konut kredi imkanı sunmaktadır. Üç kamu bankası tarafından verilen bu kredi vatandaşların zorluk döneminde ilaç gibi geldi denilebilir. 120 ay ödemeli olmak şartı ile Ziraat Bankası yüzde 1.37 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.38 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.32 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

Akbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

DenizBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

Garanti BBVA kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING Bank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

Türkiye İş Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

QNB Finansbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,56

TEB kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

Yapı Kredi Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Halkbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

Kuveyt Türk kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

VakıfBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

 

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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