İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 24 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 02:08
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi
Takip Et:

Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.25 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise yüzde 1.25 faiz oranıyla kredi veriyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 1.25 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1.613 TL taksit ödeyecek. Bankaya aylık maliyet olark 18.840.00 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Vakıfbank 120 ay vade ve yüzde 1.25 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1.613 TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 18.840.00 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 24.10.2020 02:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı

Popüler Haberler

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2020
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Pazar günlük burç yorumları! (25.10.2020) Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları
İnternetsiz oynanabilen en iyi 10 Android oyunu
Emanet dizisindeki Cansu karakteri kimdir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
SGK, KYK, trafik cezaları, banka borçlarına af var mı? Vergi affı yasası hangi borçları kapsayacak?
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Corona virüsü panzehiri üzüm sirkesi mi? Çin'de yayılan virüsün panzehiri bulundu mu?
Çukur Çivi kimdir? Gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
Sıfır Bir filmi ne zaman vizyona girecek? Film fragmanı ve film afişi yayınlandı!
Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2020
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 23 Ekim 2020 Cuma
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2020
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.