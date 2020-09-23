İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 23.09.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 05:46
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Takip Et:

Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.05 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise en yüksek faiz oranlarıyla yüzde 1.19 faiz oranıyla kredi veriyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 1.05 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1.496.61 TL taksit ödeyecek. Bankaya aylık maliyet olark 18.840.00 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Halkbank 120 ay vade ve yüzde 1.19 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1.479.64 TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 18.840.00 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 05:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı

Popüler Haberler

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 23 Eylül 2020 Çarşamba
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2020 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2020 AGİ hangi durumlarda verilmez?
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
2020 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
25 Yıl evli kadınlar emekli olabilecek mi? Tartışmalar netlik kazandı!
Hizmetçiler yeni bölümneden tayınlanmıyor? Dizi bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Şeyma Subaşı yeniden mi anne olacak? Guido Senia'dan 2. çocuk mu geliyor?
Mucize Doktor'a çocuk oyuncu Filiz kimdir? Gerçek adı nedir? Nisa Sofiya Aksongur hakkında bilgiler
Maş fasulyesi tüketiminin faydaları nelerdir?
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Eylül 2020
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Eylül 2020 Çarşamba
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
PTT APS kargo kaç günde gider? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.