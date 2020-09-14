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Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 14 Eylül 2020 Pazartesi

Okurlarımız tarafından merak edilen Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

14 Eylül 2020 Pazartesi 01:45
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 14 Eylül 2020 Pazartesi
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Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebiliyorlar. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda ev almaya yönelmesine yardımcı olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek.  

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Ziraat Bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle 1.05 faiz oranıyla kredi verilirken, Halkbank’sa 120 ay ödemeli olmak suretiyle yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi olanağı sağlanmaktadır. Vakıfbank ise en yüksek faiz oranlarıyla yüzde 1.09 faiz oranıyla kredi veriyor.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları


Ziraat Bankası’nın verdiği güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 1.09 olmaktadır. Bankadan 100.000 TL konut kredisi alan kişiler 120 ay vadeyle aylık 1469.61 TL taksit ödeyecek. Bankaya aylık maliyet olark 13.7335 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Halkbank 120 ay vade ve yüzde 1.15 faiz oranıyla kredi verecektir. Bankadan 100.000 TL kredi çeken kişiler aylık olarak ödediği ücretin son durumuna göre 1497.84 TL olacaktır. Yıllık maliyet oranıysa 14.4612 TL’dir.

 



Son Güncelleme: 14.09.2020 01:45
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Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
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