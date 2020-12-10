İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe

10 Aralık Perşembe 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 10 Aralık 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:56
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Takip Et:

Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar maddi anlamda yetersiz kaldıklarında kredi çekebilmektedirler. Bu alanlarda bulunan düşük faiz oranlarıysa pek çok kişinin bir anda kredi çekerek ev almaya yönelmesine sebep olmuştu. Bir zamanlar Halkbank, VakıfBank ile Ziraat Bankası’ndan ortalama yüzde 0.64 ile yüzde 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar çektiği krediye ne kadar ödeyecek merak konusu haline geldi. 

Konut kredisi güncel faiz oranları

Koronavirüs nedeniyle üç kamu bankası tarafından vatandaşların rahat edebilmesi için pek çok farklı avantajla konut kredisi verilmeye devam etmektedir. Vatandaşların bu zorlu salgın döneminde üç kamu bankası tarafından 120 ay ödemeli olmak suretiyle Ziraat Bankası yüzde 1.65 faiz oranı, Halkbank yüzde 1.25 faiz oranı ve son olarak Vakıfbank ise yüzde 1.25 faiz oranıyla konut kredisi olanağı sağlanmaktadır. 

2 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

2 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.25

2 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.43

İhtiyaç kredisi: 1.40

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.25



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Konut KredisiZiraat BankasıVakıfBankHalkBank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
OECD Raporunda işsizlikte Türkiye ilk sırada yer aldı!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Esnafa müjdeli haber! Fatura ve kira hibe destekleri yolda!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Türkiye de İlk Milli Helikopter Motoru Test edildi ve Teslimatı Gerçekleşti!
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Fiat, Aralık ayı otomobil fiyatlarını duyurdu
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı
Sevilen seri Fiat Egea Aralık ayı fiyat listesini yayınladı

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir, kaç yaşındadır?
Köpek nasıl yıkanır? Köpek yıkarken nelere dikkat edilmeli
FOX TV Kadın ne zaman final yapıyor? Kadın dizisi neden bitiyor, son bölüm ne zaman?
Gelir belgesiz maaş bordrosu olmadan işsize kefilsiz kredi veren bankalar listesi
Selena: The Series 1. sezon konusu ne?
Güncel gümüş fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci kimdir?
Okullarda sınavlar nasıl olacak? Ortaokullarda ve liselerde sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.