Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Halkbank tarafından yapılan duyuruya göre 14 Nisan itibari ile çalışma saatlerinde değişikliğe gidilecek. Halkbank'ın çalışma saatleri bundan sonra 9.30-16.30 arasında olacak.

Halkbank çalışma saatleri kaç?

Halkbank hafta sonları hizmet veriyor mu?

Halkbank çalışma saatleri 14 Nisan günü itibari ile sabah 9.30'da açılıp 12.30'da araya girmektedir. 13.30'da yeniden hizmete başlayan banka 16.30'da kapılarını kaptmaktadır.

Hafta içi her gün hizmete açık olan Halkbank, hafta sonu hizmet vermemektedir.

Halkbank müşteri hizmetleri numarası nedir?

Halkbank'a dair bütün soru ve işlemlerinizi 444 0 400 nolu telefon numarasını arayarak öğrenebilirsiniz. Müşteri hizmetleri haftanın her günü her saat hizmete açıktır.