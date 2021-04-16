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Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ülkemizdeki kamu bankalarından birisi olan Halkbank'ın açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki Halkbank'ın yeni çalışma saatleri kaç? Halkbank kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

16 Nisan 2021 Cuma 04:22
Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Halkbank tarafından yapılan duyuruya göre 14 Nisan itibari ile çalışma saatlerinde değişikliğe gidilecek. Halkbank'ın çalışma saatleri bundan sonra 9.30-16.30 arasında olacak.

Halkbank çalışma saatleri kaç?

Halkbank çalışma saatleri 14 Nisan günü itibari ile sabah 9.30'da açılıp 12.30'da araya girmektedir. 13.30'da yeniden hizmete başlayan banka 16.30'da kapılarını kaptmaktadır.

Halkbank hafta sonları hizmet veriyor mu?

Hafta içi her gün hizmete açık olan Halkbank, hafta sonu hizmet vermemektedir.

Halkbank müşteri hizmetleri numarası nedir?

Halkbank'a dair bütün soru ve işlemlerinizi 444 0 400 nolu telefon numarasını arayarak öğrenebilirsiniz. Müşteri hizmetleri haftanın her günü her saat hizmete açıktır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 04:22
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankçalışmaSaatleri
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