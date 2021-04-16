Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Halkbank tarafından yapılan duyuruya göre 14 Nisan itibari ile çalışma saatlerinde değişikliğe gidilecek. Halkbank'ın çalışma saatleri bundan sonra 9.30-16.30 arasında olacak.
Halkbank çalışma saatleri kaç?
Halkbank hafta sonları hizmet veriyor mu?
Hafta içi her gün hizmete açık olan Halkbank, hafta sonu hizmet vermemektedir.
Halkbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
Halkbank'a dair bütün soru ve işlemlerinizi 444 0 400 nolu telefon numarasını arayarak öğrenebilirsiniz. Müşteri hizmetleri haftanın her günü her saat hizmete açıktır.
Son Güncelleme: 16.04.2021 04:22