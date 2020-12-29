Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor

Halkbank, KOBİ'lere 2021 yılında yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sağlayacak. Alınan yeni karar ise Resmi Gazete’de bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye ve KKTC'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların dahil olduğu KOBİ'lere 2021 yılı içerisinde yaptıkları kredi başvurularında yüzde 50 faiz indirimi sağlayacak olan Halkbank, daha öncesinde kullanılmış ve bakiyesi 2021 yılına devreden kredilere de uygulayacak.

KOSGEB'in sağladığı hibe ve faizsiz kredilerden destek alanların dışında kalanlar olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşın üzerindeki genç girişimcilerin KOSGEB'in onayladığı projelerini sunmaları halinde kendilerine 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanarak kredi imkanı sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

Diğer taraftan; esnaf ve sanatkarlara, kullanmaları gerekli olan makine ve ekipmandan hammadde ile döner sermaye ihtiyaçlarını karşılamaları için ayrıca 30,000 liraya kadar verilen kredilerin bakiyelerinde 2021 yılına devreden miktarlarında yine yüzde 100 oranında bir faiz indirimi uygulanacak.