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Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu

2020 yılında emekli maaşını Halkbank'a taşıyan vatandaşlar, 3 yıl taahhüt verdikleri takdirde bankadan promosyon ödemesi alabilecekler. Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:32
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
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Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank, maaş müşterilerine çeşitli imkanlar sağlamaktadır. Özellikle emekli vatandaşlar için iki adet kredi kampanyası bulunmaktadır.

Mutlu emekli ihtiyaç kredisi – Mini emekli ihtiyaç kredisi

Bankanın emekliler için sunmuş olduğu bu kredi kampanyalarından faydalanabilmek için bankanın maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. Eğer ki maaşınızı farklı bir bankada alıyorsanız, maaşınızı Halkbank’a taşıyarak bu krediden yararlanabilirsiniz. Mini krediler, düşük tutarlı ihtiyaçlarınız için oluşturulmuştur. Yüksek miktardaki 100 bin TL’ye varan ihtiyaçlarınız için ise mutlu emekli kredisini kullanabilirsiniz.

Halkbank üzerinden kredi kullanabilmek için başvuru sırasında banka birçok belge talep etmektedir. Ancak maaş müşterisi olduğunuzda kredi için yalnızca T.C. kimlik karınızın fotokopisi yeterli oluyor. Tüm bunların yanında bankanın sunduğu bir diğer avantaj da maaş taşıma işlemine verilen promosyon ödemeleridir. Promosyon tutarları bankadan bankaya farklılık gösterirken, maaşını taşıyan tüm vatandaşlara verilmektedir.

Halkbank promosyon ödemeleri

Önceki dönemlerde yalnızca memurlar promosyon ödemelerinden yararlanabiliyordu. Hükumet, Toplumsal Güvenlik Kurumu ve Bankaların katıldığı sözleşme ile emeklilerinde bu promosyondan yararlanabileceğini duyurdu. 12 milyon SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri bu promosyon ödemelerinden yararlanabilmektedir.

Promosyon ödemelerinden kimler yararlanabilir?

Promosyon ödemelerinden;

-18 yaşını doldurmuş emekliler,

-18 yaşın altındaki emekliler velileri vasıtasıyla,

-Vefat etmiş emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanabilmektedir.

Promosyon ödemesi şartları nelerdir?

Promosyon ödemelerinde herhangi bir bankacılık ürününe dahil olma şartı aranmamaktadır. Promosyon alabilmek için tek şart, 3 yıl boyunca Halkbank şubelerinden maaş alacağını taahhüt etmenizdir.

Emeklilere ne kadar promosyon ödeniyor?

Emeklilere ödenecek olan promosyon tutarları maaşlara göre değişiklik göstermektedir. Buna göre ödeme listesi şöyledir;

-1.500 TL maaş alan emekliler, 500 TL


-1.500 – 2.500 TL arasında maaş alan emekliler, 625 TL

-2.500 TL’den yüksek maaş alan emekliler ise 750 TL promosyon ödemesi alabilecekler.

Promosyon ödemesi almak için nasıl başvuru yapılır?

Promosyon ödemesi alabilmek için maaşınızı bankaya taşıdıktan sonra aşağıda belirtilen kanallardan başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

-Halkbank ATM’leri

-Halkbank İntenet şubesi

-0850 222 92 62 nolu emekli alan şahıs hattını arayarak

-Halkbank şubeleri üzerinden.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra Halkbank şubesine giderek, ‘’Maaşımı 3 yıl süresince Halkbank şubelerinden almak isterim.’’ İbaresinin yer aldığı sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.

Halkbank promosyonları ne zaman ödenecek?

Emeklilere promosyon ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaktadır. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi;

-0-2 olanlar Mart ayında

-2-4 olanlar Nisan ayında

-6-8 olanlar Mayıs ayında promosyon ödemelerini alabilecekler.

2020 yılında banka ile maaş sözleşmesi imzalayacak olan kişiler, ödemelerini 2020 Mart ayından itibaren 2023 yılına kadar alabilecekler.



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:32
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Anahtar Kelimeler:
HalkBankPromosyon
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