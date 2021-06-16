Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası

Halkbank 100.00 TL , 0 faiz 6 ay geri ödemesiz imkanlarıyla kredi imkanı sunuyor!

Müşterilerini memnun etmek için Halbank yeni kredi imkanı sunuyor. Kendi işini kurmak isteyen ve işlerini büyütmek isteyen kadınlara 100 bin TL’ye kadar 0 faiz ile 6 ay geri ödemesiz kredi sunuyor. 36 ay vade seçeneği ile Halkbank kredi kampanyası için tüm detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır. Halkbank, girişimci kadınlara altı ay anapara ödemesi olmadan kredi verdiğini açıkladı. Bu kredi imkanı kendi işini kurmak isteyen kadınlara ya da işini büyütmek isteyen kadın girişimcilere sunulmaktadır.

Sıfır faizli kredi özellikleri nedir?

İşini kuran kişiler için azami kredi 100 bin TL olarak belirlenmiştir. YEni iş kuracak olanlar ve işletme yaşı 6 yılı geçmemiş olanlar için ise 50 bin TL olarak belirlenmiştir. Her ay eşit taksit olarak bölünecek olan kredi, altı ay ana para ödemesi olmadan 36 ay vade ile verilecek. Bunun yanı sıra havale ve EFT işlemlerinden de ek ücret alınmayacak. Mevcut kredi limitleri kapsamında asgari olarak 5 bin TL KMH ve asgari 5 bin TL ticari kredi kartı da verilecek.

Kimler yararlanabilir?

- Planlanan projeyi gerçekleştirebilecek ve organizasyon yeteneğine sahip olanlar

- Sahibi ya da ortağı olan kadınlar işletmenin yönetimine ve faaliyetine aktif olarak katılanlar

- KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir.

- En az 1 yıllık ustalık belgesi olan ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içerisinde işletme kuranlar için limit 225 bin TL olarak belirlenmiştir.

- 3308 sayılı meslek eğitimi kanunu çerçevesinde, kredi başvuru tarihi itibariyle minimum 1 yıllık ustalık belgesi olanlar ve ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen esnaf ve sanatkarlar.