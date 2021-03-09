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Hakan Atilla istifa etti. Erdoğan ne yapmaya çalışıyor?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, dün öğlen saatlerinde istifa etti. Son dönemlerde ekonomi yönetiminde değişiklikler oldu. Vatandaşlarımız Erdoğan’ın ekonomi konusunda ne yapmaya çalıştığını merak ediyor.

09 Mart 2021 Salı 11:48
Hakan Atilla istifa etti. Erdoğan ne yapmaya çalışıyor?
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Bir süre boyunca Amerika’da bulunan Hakan Atilla, buradaki davalarından beraat etmiş ve Türkiye’ye dönmüştü. Türkiye’ye dönmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla, dün öğlen saatlerinde herkesi şaşkına uğratacak istifa kararını verdi. Bu kararın ardından son dönemde ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler akla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul etmişti. Albayrak bilindiği üzere Erdoğan’ın eniştesi olarak yaşamını sürdürüyor. Dün Hakan Atilla tarafından yapılan istifa sonucu ise birçok insanı merak sardı. Yapılan bu ekonomik değişiklikler vatandaşlarımızın kafasında soru işaretleri oluşturdu. Vatandaşlarımız Erdoğan’ın ekonomi konusunda ne yapmaya çalıştığını merak ederken gerçekten yapılan bu adımların iyi mi yoksa kötü mü olduğu merak konusu oldu. Erdoğan yönetimi son zamanlarda ekonomi noktasında kötüye gidişatı durduramadığı için toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyordu.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:48
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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanHakan Atilla
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