Hakan Atilla istifa etti. Erdoğan ne yapmaya çalışıyor?

Bir süre boyunca Amerika’da bulunan, buradaki davalarından beraat etmiş ve Türkiye’ye dönmüştü. Türkiye’ye dönmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyiptarafından borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’ne atanan Hakan Atilla, dün öğlen saatlerinde herkesi şaşkına uğratacak istifa kararını verdi. Bu kararın ardından son dönemde ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler akla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını kabul etmişti. Albayrak bilindiği üzere Erdoğan’ın eniştesi olarak yaşamını sürdürüyor. Dün Hakan Atilla tarafından yapılan istifa sonucu ise birçok insanı merak sardı. Yapılan bu ekonomik değişiklikler vatandaşlarımızın kafasında soru işaretleri oluşturdu. Vatandaşlarımız Erdoğan’ın ekonomi konusunda ne yapmaya çalıştığını merak ederken gerçekten yapılan bu adımların iyi mi yoksa kötü mü olduğu merak konusu oldu. Erdoğan yönetimi son zamanlarda ekonomi noktasında kötüye gidişatı durduramadığı için toplumun büyük bir kesimi tarafından eleştiriliyordu.