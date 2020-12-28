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Hafif işler statüsündeki meslek grupları nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar oldu?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleşen 2020 yılında yapılan 4. Toplantı gerçekleşti. Son toplantıda 2021 yılının asgari ücret oranını açıklayan Bakan Selçuk toplantının sonunda hafif statüdeki işlere, mesleklere değindi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:40
Hafif işler statüsündeki meslek grupları nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar oldu?
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Hafif işler nelerdir? Hafif işler, meslekler hangileridir?

  • Gazete, mecmua yönetim yerleri gibi  yayın evlerinde yapılan mekanlar 
  • Hediyelik eşya üretimi 
  • İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı
  • Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı
  • Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı
  • Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı
  • Giyecek ve ayakkabı toptancılığı  gibi buna benzer pek çok meslek grupları mevcuttur.
     

Asgari ücret için bir araya gelinen 3. Toplantıda TÜİK üyeleri bir bireyin asgari geçim tutarını üyelere bildirdi. TÜİK’in verilerine göre

bekar bir işçinin asgari geçim tutarı ağır bir işte çalışan bireyler için 2.792 TL

orta nitelikle çalışan bir birey için 2.507 TL

Hafif işlerde çalışan işçi ise 2.339 TL olarak hesaplanarak üyelerle paylaşılmıştır.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Aile çalışma Ve Sosyal HizmetlerAsgari ücretTÜİK
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