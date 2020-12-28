Hafif işler statüsündeki meslek grupları nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar oldu?

Hafif işler nelerdir? Hafif işler, meslekler hangileridir?

Gazete, mecmua yönetim yerleri gibi yayın evlerinde yapılan mekanlar

Hediyelik eşya üretimi

İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

Giyecek ve ayakkabı toptancılığı gibi buna benzer pek çok meslek grupları mevcuttur.



Asgari ücret için bir araya gelinen 3. Toplantıda TÜİK üyeleri bir bireyin asgari geçim tutarını üyelere bildirdi. TÜİK’in verilerine göre

bekar bir işçinin asgari geçim tutarı ağır bir işte çalışan bireyler için 2.792 TL

orta nitelikle çalışan bir birey için 2.507 TL

Hafif işlerde çalışan işçi ise 2.339 TL olarak hesaplanarak üyelerle paylaşılmıştır.