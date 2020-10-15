Güz Masalı 27. Bölüm özeti 12 Eylül yeni kurban Priya mı olacak?

Güz Masalı dizisi yeni bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Viraj ve Priya arasında neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediyor. Güz Masalı’nda Viraj ile Priya birbirlerine daha da yaklaşıyor. Priya yeni Canvi olma amacına emin adımlarla ilerlerken Canvi de teyzesinin kocası tarafından izlenmektedir. Canvi artık bu durumdan rahatsızlık duymaya başlar. Şu anda çok büyük problemler oluşturmayan bu olaylar ilerde Canvi’nin başını ağrıtabilir.

Güz Masalı 27. Bölümü Özeti

Viraj beyaz sariyi bulup çıkarır ancak telefonu göremez. Viraj Malhotra’yı arar ve buluşmak istediğini söyler. Sonrasında da Priya’ya ulaşır ve ona elbise göndereceğini iletir. Bu durum Priya’yı fazlasıyla etkiler.

Raghav çalışırken Sia’yı görür. Sia ise onlara iyi bir marangoz aradığını söyler. Raghav’ın arkadaşı aradığı kişiyi bulduğunu söyler ve Sia ile konuşur. Raghav Sia’yı görünce bir hayli heyecanlanır. Raghav’ın arkadaşı Canvi’nin evde olup olmadığını sorar. Canvi ise onun evde olamayabileceğini söyler.

Priya Viraj’ın buluşmak istediği yere gelir ve Viraj ondan sağ elini kullanmasını söyler. Priya ise buna uymaz ve sol elini masaya koyar. Raghav pencere ile uğraşırken Sia ona bisküvi getirir. Sia pencere tamiri için onlara para öder. Raghav ise bu parayı almak istemez.

Canvi uyurken rüyasında Viraj’ı görür ve bir anda uyanır. Uyandığında ise evde birisinin olduğunu görünce salona gider. Bazı sesler duyan CAnvi Viraj’ın yaptıklarını hatırlar ve dışarı çıkar. Amca onu merdivenlerde uyurken bulur. Canvi ise korkudan uyuyamadığını söyler.

Viraj ise Priya’nın Canvi’ye benzemesini istemektedir. Bundan dolayı Priya’nın estetik olmasını arzulamaktadır. Sonrasında Viraj Priya’ya ulaşır ve yemek teklifinde bulunur. Priya babasının buna izin vermeyeceğini bilmektedir. Viraj’ın ısrar etmesi sonucu Priya ondan hoşlandığını söyler. Viraj bu duruma sevinmiştir. Priya eve geldiğinde Canvi’ye Viraj’ı özleyip özlemediğini sorar. Viraj ise geçmişi geride bırakmayı kafasına koymuştur. Viraj ona beni sevdiğini kanıtlamak için tabakta duran böcekleri yemen gerekiyor der. Viraj güler ve Canvi’nin portresine giderek yeni Canvi’yi bulacağını anlatır. Priya böceklerden bir tanesini alır ve ağzına atar. Viraj bu durumu görünce ona sarılır.

Güz Masalı 27. Bölüm Fragmanı