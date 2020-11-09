Güvenli liman altında çok sert düşüş!

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen yatırım aracı altın son günlerde yönünü yukarı çevirmiş ve gram altın fiyatı 534 lira seviyelerine kadar çıkmıştı.
GRAM ALTINDA 50 LİRA DÜŞÜŞ
Cuma günü piyasalarda gram altının fiyatı 534 TL'den kapanmıştı. Bugün sonunda ise gram altın fiyatları 486 TL'ye kadar düştü.
Yatırımcılar altın fiyatlarının önünümüzde ki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini ise piyasalarda olacak değişikliklerin belirleyeceği görüşünde birleşti.
Son Güncelleme: 09.11.2020 17:52