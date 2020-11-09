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Güvenli liman altında çok sert düşüş!

Güvenli liman olarak bilinen yatırım aracı altın, bugün etkili aşının bulunduğu haberi ile birlikte çok sert düştü.

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:52
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
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Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen yatırım aracı altın son günlerde yönünü yukarı çevirmiş ve gram altın fiyatı 534 lira seviyelerine kadar çıkmıştı.

GRAM ALTINDA 50 LİRA DÜŞÜŞ


Bugün koronavirüs hastalığının üzerinde etkili bir aşının bulunduğu haberlerinin gelmesiyle birlikte tarihinin en sert düşüşünü yaşadı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzeriden istifa ettiğini duyurmasıyla birlikte dolarında sert düşüsüyle birlikte gram altın fiyatından 50 liraya varan düşüş yaşandı.

Cuma günü piyasalarda gram altının fiyatı 534 TL'den kapanmıştı. Bugün sonunda ise gram altın fiyatları 486 TL'ye kadar düştü.

Yatırımcılar altın fiyatlarının önünümüzde ki günlerde nasıl bir seyir izleyeceğini ise piyasalarda olacak değişikliklerin belirleyeceği görüşünde birleşti.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:52
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