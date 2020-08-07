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Güvenli liman altın alacaklar için kritik uyarı! Dikkat Mağduriyet oluşmasın

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında ki hareketlilik sonrasında altına yatırım yapacak kişileri çok önemli bir uyarı geldi.

07 Ağustos 2020 Cuma 13:31
Güvenli liman altın alacaklar için kritik uyarı! Dikkat Mağduriyet oluşmasın
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Küresel çapta yaşanan korona virüs krizi sonrasında yukarı yönlü hareketliliği süren altın rekor üstüne rekor kırmaya piyasaları alt üst etmeye devam ediyor.


Piyasanın bu şekilde ki hareketliliği karşısında altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara çok önemli bir uyarı geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, piyasada bulunan ve altın alım satım yetkisine sahip olmayan döviz bürolarından bazıları alım satımı yapılan altınların sahte olup olmadığı konusunu anlamadıklarını bu sebeple bazı vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

GÜVENDİĞİNİZ KUYUMCULARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN

Başkan Baransel, güvenli liman altına yatırım yapacaklarını bu hususu göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı. Bu sebeple vatandaşları sadece güvendikleri kuyumculardan altın alış verişi yapmaları konusunda dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.



Son Güncelleme: 07.08.2020 13:31
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