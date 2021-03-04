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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracat % 14 yükseldi !

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl içerisinde ocak ayı ve şubat ayı döneminde 178 ülkeye 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat yaptı. Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artış gösterdi.

04 Mart 2021 Perşembe 14:23
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracat % 14 yükseldi !
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Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı olan Ahmet Fikret Kileci’nin yaptığı yazılı açıklama kapsamında ihracat performansındaki artışın şubat ayı içinde de istikrarlı olduğu bildirildi.

Açıklamalar kapsamında bölgenin şubat ayı için bir önceki yılın aynı dönemine göre %17’lik artış görüldü. Bu doğrultuda 838 milyon 953 bin dolarlık dış satım gerçekleşti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

 "Bu yılın ocak-şubat döneminde ise bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik artışla 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Söz konusu dönemde Gaziantep'ten yüzde 14'lük bir artışla 1 milyar 418 milyon 838 bin dolar ihracat gerçekleşti."

Kileci bunların yanı sıra şubat ayında bölgeden 2 bin 299 firmanın ihracat yaptığını ve Gaziantep’in de 1592 firmanın ihracat yaptığını dile getirdi. Bölge ve Gaziantep’in ihracatçı sayısı açısından şubay ayının en yüksek değerine sahip olduklarını belirtti.

Kileci açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"AB ülkeleri yüzde 19,5 payla ikinci ve Amerika ülkeleri de yüzde 15,5 payla üçüncü sırada yer aldı. Ocak-şubat döneminde 178 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya, bölgemizin ihracatında ilk sıralarında. Makine halıları, kumaş, iplik, plastik ve mamulleri, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarları en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."

Kileci açıklamalarında diğer illerin ne kadar döviz elde ettiğini de bildirdi. Bu kapsamda, Kahramanmaraş 94 milyon dolar, Mardin 53,6 milyon dolar, Malatya 25,3 milyon dolar, Şanlıurfa 13,2 milyon dolar, Diyarbakır 12,8 milyon dolar, Adıyaman 12,2 milyon dolar, Kilis ise 4 milyon dolar.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:23
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GüneyDoğuAnadoluIhracatİhracattaYükseliş
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