Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları

Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr adresinde bulunan bilgilere göre 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde ihale düzenlenerek birçok kişi ev sahibi olabilecek.

Geçen sene TOKİ'den yaptığı açıklama ile 100bin konut yapılması yönünde karar vermiş ve birçok vatandaşta 2021 TOKİ konut projelerini araştırmaya başlamıştı. 2021 senesi itibariyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, sosyal konut projelerini açıklanmaya başladı. TOKİ'nin satışa çıkardığı 39 kentte 145 konut, 19 kentte 57 işyeri vadeli açık artırmayla sahiplerine verilecek.

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TOKİ alt gelir grubu ucuz konut başvuru koşulları nelerdir?

TOKİ alt gelir grubu için yapılan ucuz konut projelerine başvuru koşulları şöyle;

-Türk vatandaşı olmak,

-Başvuru yapılan konut projesinin bulunduğu il ve ilçe sınırları içinde en az bir sene ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

-Daha önce TOKİ'den konut almamak veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

-Konut başvurusunda bulunacak olan kişinin kendisine, eşine veya bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmaması,

-Başvuru yapacak kişinin 25 yaşını doldurması gerekmektedir,

-Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2bin 600TL geçmemesi ( İstanbul için bu sınır 3bin 100TL).

TOKİ başvuru nasıl yapılır?

TOKİ'den ev almak isteyenler https://www.toki.gov.tr web adresi üzerinden yayınlanan ilanlara ulaşıp, ilanın başvuru koşullarını inceleyip istenen peşinatı Halkbank veya Ziraat Bankası'na yatırması gerekmektedir. TOKİ'nin belirlenen tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontuyla başvuru yapması gerekecektir.

TOKİ başvuru esnasında neler gerekecek?

TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını tamamlaması yeterli olacaktır. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecek.

TOKİ kura çekilişi nasıl yapılıyor?

TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt öneği istenmektedir.

TOKİ’nin kura çekilişi, noterin hazır bulunduğu, banka ve idare yetkililerin olduğu şekilde gerçekleşmektedir. TOKİ Hak Sahibi Belirleme Kurası olarak bilinen bu kuralar, isteyen herkesin katıldığı konut projesinin yapıldığı şehirlerde ki spor salonlarında ya da gösteri merkezlerin de canlı olarak gerçekleşmektedir. Aynı zamanda intenet üzerinden de canlı yayın yapıldığı için yurttaşların kurayı online şekilde izleyebilirler. TOKİ kura çekilişi koşulları şöyle;

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılıp ve gerek görüldüğünde kura ile hak sahipleri belirlenecek.

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri grubundakiler kurada çıkmaz ise diğer alıcılar kategorisine eklenerek bir kezde daha kurya katılırlar.

-“En Az yüzde 40 engelli vatandaşlara” konut sayısının yüzde 5’i kadar kontenjan ayrılıp ve gerek görüldüğünde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Burada ismi çıkmayanlarda diğer grupla birkez daha kuraya katılacak..

-2021 senesi TOKİ kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

-Kurada, ismi çıkmayan yani hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 iş günü sonrasında Ziraat Bankası şubelerinden geri alabilir.

-Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra TOKİ tarafından belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

-İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurasıyla beraber ilk kurada ismi çıkan hak sahipleri arasından konut sayısı kadar kura çekimi yapılır.

TOKİ sözleşme imzalama

TOKİ konut sözleşmesi imzalamasında 2021 senesinde de hak sahipliği belirleme kurasının tamamlayıp noterin onaylanması ile gerçekleşmektedir. TOKİ kurasında ismi çıkan satın alma hakkına sahip olan kişilerin, TOKİ tarafından belirlenecek olan ileri bir tarihte sözleşme imzalayabilir. Ziraat Bankasının ilan edilen şubesin de TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve TOKİ kredisi kullanım işlemleri gerçekleşmektedir. Söz konusu sözleşme imzalama sırasında, TOKİ’den ucuz konut alma hakkı elde eden kişilerden istenen belgeler şöyledir;

-Hak sahibi olan kişinin, nüfus müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak şartı ile ikamet ettiğine dair kanıtlayıcı belge istenir.

-Hane halkı gelirinin en fazla net 5.000 TL olduğunu gösteren gelir belgesi istenir. (TOKİ’nin İstanbul merkezli yaptığı konut projeleri için sınır 6.000 TL’dir.)

TOKİ açık satış duyuruları

TOKİ'nin intenet sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsar. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından altı ayda bir duyuru yapılsa da bu durum ihtiyaca göre değişiklik gösteriyor. Eğer talep çok olur ise açık satış duyurusunun süresi kısalabilir.

TOKİ açık satış nasıl yapılır?

TOKİ'nin yaptığı açık satış duyurularına başvuranlar başvuru sırasına göre, eğer başvuru şartlarını sağlıyor ise ev sahibi olabilir. İlk başvuruda bulunan ve koşulları sağlayan vatandaşın en sahibi olduğu TOKİ açık satış başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. TOKİ açık satış başvurularında peşinat ne kadar araştıranlar için, peşinat durumu net olmadığını ve projenin durumuna göre yüzde10 ile yüzde25 arasında değişmektedir. Açık satışlarda geriye kalan tutar ev ve iş yerine göre vade sayısında değişiklik göstermektedir. TOKİ’den açık satış ile ev alan bir kişi 240ay vadeyle ödeme yapabilir iken, iş yeri alan bir kişi 60aya kadar vadeli ödeme yapabilmektedir.

TOKİ ihale yöntemiyle nasıl ev sahibi olunur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) binlerce vatandaşı çekiliş olmadan ev sahibi yapacak. TOKİ kurasız daire alma imkanı için "Açık Artırma Yöntemi" yapılacağını duyurdu. TOKİ Başkanlığı'nın ihaleyle satışa çıkardığı konutlara ise vatandaşlar ihalenin düzenlenmeden önce başvuruda bulunarak ihaleye katılırlar. İhalede satılan evlere en yüksek teklifi veren vatandaşlar evleri almaya hak kazanmaktadır.

TOKİ açık artırmaya katılım için başvuru nereye yapılacak?

TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecektir. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr intenet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecektir.