Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021

2021 en uygun sigara fiyatları listesi:

2021 yılının yenilenen sigara fiyatları ne kadar oldu? Bütün aktüel sigara fiyatlarının listesi nedir, hangi sigara ne kadar oldu, 2021 yılının yeni zamlı sigara fiyat listesi ne durumda? Sigara fiyatlarına gelecek olan zamlar ile birlikte tüm bu sorular da gündeme gelmeye başladı. Haberimizde tüm bu merak edilen sorulara değindik. 2021 yılında yenilenen sigara fiyatları enflasyona göre vergileme şeklinden, en az maktu ağırlıklı modele geçiş yapılarak güncellenecek. Matrah ve vergi oranlarının düzenlenmesiyle, doğrudan vergilerin gelir içindeki payının da yükseltilmesi hedeflendi.

Yenilenen sigara fiyatlarının listesi:

Parliament: 18,50 TL

Marlboro: 18 TL

Winston: 16 TL

Camel: 15 TL

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15 TL

Samsun 216: 15 TL

Maltepe: 15 TL

2021 Tekel sigara fiyatları:

Tekel Türkiye sigara piyasasında Malbora ve Winston’ı satış oranı olarak yakalamış durumda. Tekel, bu iki büyük sigara markasının arasına kendini de dahil ederek üçüncü dev marka oldu.

Tekel sigarası kafa sigaraları olarak;

Kent: 15 TL, Kent

D-Range: 15 TL,

Kent Swicth: 15 TL,

Kent N-Range: 18 TL,

Kent Slims: 18 TL

Rothmans: 14,50 TL

Viceroy: 15 TL

Pall Mall: 15 TL

Tekel 2000: 14,50 TL,

Tekel 2001: 14,50 TL

Samsun: 15 TL,

Samsun 216: 15 TL

Maltepe: 15 TL

2021 Sigara fiyatları listesi konusu merak edenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu haberimiz ile güncellenen sigara fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenleri gideriyoruz. Nisan ayı itibari ile sigara fiyatlarında bir artış yaşandı mı sorunun cevabı yaşandığı yönünde. Nisan 2021 ayı içerisinde hemen hemen tüm sigara markaları gelen zamlarla bağlantılı olarak fiyat listelerini yeniledi

Parliament sigara fiyatı

2021 yılının yenilenen sigara fiyatları, sigara bağımlılarının en fazla yakındığı konulardan en büyüğü olmuş durumda. Yakın bir tarihte sigaralara maktu vergi tutarlarına zam gelmişti.

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14,50 TL



Murattı: 16 TL

Parliament Sigara fiyatları;

Jti Sigara Fiyatları 2021

Sosyal medyada, sigaraya zam geldiğine yönelik iddialarının gündeme gelmesinden sonra sigaralara ne kadar zam geldiği ve güncel fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Gelen zam haberlerine firmalar açıklamalarda bulundu. JTI sigara fiyatlarının en kısa ve öz bir halini listeledik.

Jti Sigara Fiyatları 2021;

Winston Slender: 15 TL



Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Winston Slender: 15 TL



Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Monte Carlo Slender: 14,5 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14,5 TL

2021 yılının nisan ayındaki güncellenen sigara fiyatları:

BAT (British American Tobacco) ve Winston firmalarının sigaralarına zam geldi ve sigara fiyatları yenilendi. 1 Nisan 2021 tarihinden sonra geçerli olacak güncel sigara fiyatları listesi aşağıdaki gibidir.

British American Tobacco sigara fiyat listesi

1 Nisan 2021 tarihinden sonra geçerli olacak zamlı sigara fiyat listesi;