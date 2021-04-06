İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021

Aktüel sigara fiyatları ne kadar, 2021 yılının en uygun sigarası hangileri? Yenilenen sigara fiyatlarına haberimizde yer verdik. 2021 yılının nisan ayında yenilenen sigara fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 23:13
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Takip Et:

2021 en uygun sigara fiyatları listesi:

2021 yılının yenilenen sigara fiyatları ne kadar oldu? Bütün aktüel sigara fiyatlarının listesi nedir, hangi sigara ne kadar oldu, 2021 yılının yeni zamlı sigara fiyat listesi ne durumda? Sigara fiyatlarına gelecek olan zamlar ile birlikte tüm bu sorular da gündeme gelmeye başladı. Haberimizde tüm bu merak edilen sorulara değindik. 2021 yılında yenilenen sigara fiyatları enflasyona göre vergileme şeklinden, en az maktu ağırlıklı modele geçiş yapılarak güncellenecek. Matrah ve vergi oranlarının düzenlenmesiyle, doğrudan vergilerin gelir içindeki payının da yükseltilmesi hedeflendi.

 

Yenilenen sigara fiyatlarının listesi:

  • Parliament: 18,50 TL
  • Marlboro: 18 TL
  • Winston: 16 TL
  • Camel: 15 TL
  • Tekel 2001: 14,50 TL
  • Samsun: 15 TL
  • Samsun 216: 15 TL
  • Maltepe: 15 TL

 

2021 Tekel sigara fiyatları:

Tekel Türkiye sigara piyasasında Malbora ve Winston’ı satış oranı olarak yakalamış durumda. Tekel, bu iki büyük sigara markasının arasına kendini de dahil ederek üçüncü dev marka oldu.

Tekel sigarası kafa sigaraları olarak;

  • Kent: 15 TL, Kent
  • D-Range: 15 TL,
  • Kent Swicth: 15 TL,
  • Kent N-Range: 18 TL,
  • Kent Slims: 18 TL
  • Rothmans: 14,50 TL
  • Viceroy: 15 TL
  • Pall Mall: 15 TL
  • Tekel 2000: 14,50 TL,
  • Tekel 2001: 14,50 TL
  • Samsun: 15 TL,
  • Samsun 216: 15 TL
  • Maltepe: 15 TL

 

2021 Sigara fiyatları listesi konusu merak edenleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu haberimiz ile güncellenen sigara fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenleri gideriyoruz. Nisan ayı itibari ile sigara fiyatlarında bir artış yaşandı mı sorunun cevabı yaşandığı yönünde.  Nisan 2021 ayı içerisinde hemen hemen tüm sigara markaları gelen zamlarla bağlantılı olarak fiyat listelerini yeniledi

 

Parliament sigara fiyatı

2021 yılının yenilenen sigara fiyatları, sigara bağımlılarının en fazla yakındığı konulardan en büyüğü olmuş durumda.   Yakın bir tarihte sigaralara maktu vergi tutarlarına zam gelmişti.

Parliament Sigara fiyatları;

  • Marlboro Edge: 16 TL
  • Marlboro: 18 TL
  • Marlboro Touch: 17 TL
  • Parliament: 18,50 TL
  • Chesterfield: 14,50 TL
  • Chesterfield Mode: 14,50 TL
  • Murattı: 16 TL

 

Jti Sigara Fiyatları 2021

Sosyal medyada, sigaraya zam geldiğine yönelik iddialarının gündeme gelmesinden sonra sigaralara ne kadar zam geldiği ve güncel fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Gelen zam haberlerine firmalar açıklamalarda bulundu. JTI sigara fiyatlarının en kısa ve öz bir halini listeledik.

Jti Sigara Fiyatları 2021;

  • Winston Slender: 15 TL
  • Winston: 16 TL
  • Camel Slender: 14,5 TL
  • Camel Rework: 15 TL
  • Camel: 15 TL
  • Winston Slender: 15 TL
  • Winston: 16 TL
  • Camel Slender: 14,5 TL
  • Monte Carlo Slender: 14,5 TL
  • Monte Carlo: 14,5 TL
  • LD: 14,5 TL

 

 

 

2021 yılının nisan ayındaki güncellenen sigara fiyatları:

BAT (British American Tobacco) ve Winston firmalarının sigaralarına zam geldi ve sigara fiyatları yenilendi. 1 Nisan 2021 tarihinden sonra geçerli olacak güncel sigara fiyatları listesi aşağıdaki gibidir.

 

British American Tobacco sigara fiyat listesi

1 Nisan 2021 tarihinden sonra geçerli olacak zamlı sigara fiyat listesi;

  • Kent: 15 TL
  • Kent D-Range: 15 TL
  • Kent Swicth: 15 TL
  • Kent N-Range: 18 TL
  • Kent Slims: 18 TL
  • Rothmans: 14,50 TL
  • Viceroy: 15 TL
  • Pall Mall: 15 TL
  • Tekel 2000: 14,50 TL
  • Tekel 2001: 14,50 TL
  • Samsun: 15 TL
  • Samsun 216: 15 TL
  • Maltepe: 15 TL


Son Güncelleme: 06.04.2021 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 Güncel Sigara FiyatlarıSigara Zam 2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
İstanbul ramazan pidesi fiyatları 2021
İstanbul ramazan pidesi fiyatları 2021
Opel Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Opel Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Ramazan pidesi fiyatları bu yıl ne kadar oldu? 2021 Ramazan pidesi fiyatları
Ramazan pidesi fiyatları bu yıl ne kadar oldu? 2021 Ramazan pidesi fiyatları
Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan Ramazana Hazırlık Vakti indirimleri
Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan Ramazana Hazırlık Vakti indirimleri

Popüler Haberler

Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
2021 tekerlekli küçük ev fiyatları ne kadar?
Savaşçı ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 100. bölüm yeni sezon ne zaman başlayacak?
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? 2021 Çoban İstihdam Destek şartları nelerdir?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Pandemi kredisi şartları nedir?
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 6 Nisan 2021 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
2021 Bayram tarihleri ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?
Vidyofoni servisi nedir? Vidyofoni ne işe yarıyor, nasıl iptal edilir?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Erken emeklilik imkanı olan meslekler neler?
MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanır? MSÜ 2021 soru cevap anahtarı belli oldu mu, ne zaman açıklanır?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin’i kim canlandırıyor? Onur Şan'ın biyografisi
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.