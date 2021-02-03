Güncel ihale ve kuralı TOKİ satış ilanları 2021 TOKİ ucuz konut alma başvuru şartları

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ’den müjde geldi. TOKİ, 39 şehirde 145 konutu ve 19 şehirde 57 işyerini satışa sunacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak ihaleyle, konutların ve işyerlerinin satışa çıkacağını duyurdu. İhale intenet üzerinden olacak ve şartları karşılayan vatandaşlar katılabilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Alınmak istenen konut veya işyerinin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet etmek,

Bundan önce TOKİ’den konut almamış olmak veya TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Başvuruda bulunacak kişinin üstünde herhangi bir tapu kaydı bulunmaması. Eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları dahil,

Başvuru yapacak kişinin en az 25 yaşında olması,

Nasıl başvuru yapılır?

Ev halkının aylık gelirinin 2600 TL’yi aşmaması (İstanbul için 3100 TL) gerekmektedir.

TOKİ’den konut veya işyeri almak isteyen vatandaşlar, https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanan ilanlara girerek, başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak için belirlenen peşinatın Halkbank veya Ziraat Bankası’na yatırılması ve dekontla birlikte belirlenen tarihlerde başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gereken evraklar nelerdir?

Başvuru için gereken evraklar; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası, foğtoraflı nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kura çekilişi

TOKİ’ye başvuruda bulunan vatandaşlar arasında kura çekilerek, belirlenen miktarda konut ve işyerleri sahiplerini buluyor. TOKİ’nin yaptığı kura çekilişi, noter huzurunda oluyor ve belirli yetkililer katılıyor. Kurada şehit ailelerine, gazilere, dul ve yetimlere ve engelli vatandaşlara belirli bir kontenjan ayrılıyor.

TOKİ açık satış nedir, nasıl yapılır?

TOKİ’de çekilişle ev sahibi olmanın dışında bir de açık satış yapılarak konut, işyeri sahibi olunabiliyor. Bunun için vatandaşın yapması gereken şey, Halkbank’a veya Ziraat Bankası’na başvuruda bulunmak olacaktır. Başvuruda bulunan kişiler şartları yerine getirmesinin ardından, belirli ödeme koşullarıyla konut sahibi olabilecekler.

TOKİ’deki ihale yöntemi nedir?

TOKİ’de satılan konut ve işyerleri ihale yöntemiyle de vatandaşlarla buluşuyor. Kuraya katılmak istemeyen vatandaşlar, ihalelere katılalarak, konut sahibi olabilirler. Bunun için yapmaları gereken tek şey, TOKİ’nin ihalelerine katılmak ve en yüksek teklifi vererek, konut ve işyerini almak olacaktır.

İhaleye nasıl katılınır?

TOKİ açık artırmaya katılmak isteyenler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubeleri üzerinden başvuru teminatlarını ödeyecek. TOKİ'den kurasız ev alımı ve açık artırma çekilişine katılmak için; www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr intenet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.