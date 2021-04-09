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Güncel gümüş fiyatları 9 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Nisan 9 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:02
Güncel gümüş fiyatları 9 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

4 Nisan 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gümüş Gram

ALIŞ(TL) 

6,59

SATIŞ(TL) 

6,60

ÖNCEKİ KAPANIŞ  6,58

t grafiği nasıldır?

2020 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  21 Mart 2021 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.08 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02
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