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Güncel gümüş fiyatları 9 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
Güncel gümüş fiyatları 9 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 6,18 ‘ den alınarak 6,20 ‘ den satılmaktadır.

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık günü güne

6,17

 ile başlayan 

Gümüş

, saat 

21:56

 civarında 

%0,55 artışla 6,20'dan

 işlem gördü. Dün 

en düşük 5,93, en yüksek 6,22

 seviyelerini gören 

Gümüş

, günü 

6,15

 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020

 tarihinde 

5,50

 ile 

son bir ayın en düşük, 09.11.2020

 tarihinde ise 

7,06

 ile 

son bir ayın en yüksek

 seviyesine ulaştı. 

1 Gümüş 6,20 TL

'ye karşılık gelmektedir.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:01
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