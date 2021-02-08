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Güncel gümüş fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 8 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
Güncel gümüş fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Şubat 8 Pazartesi​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gumus Gram

ALIŞ(TL) 

6,0870

SATIŞ(TL) 

6,0938


   
 

t grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  8 Şubat 2021 Pazartesi gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:02
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