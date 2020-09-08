İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Güncel gümüş fiyatları 8 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 00:01
Güncel gümüş fiyatları 8 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

8 Eylül 2020 Salı Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,45 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,46 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 5 Eylül 2020 Cumartesi gümüş gram alış fiyatı 6.44 TL’dir. Güncel gümüş ons fiyatı ise 26.88 TL’den işlem görmektedir.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 12.08.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 08.09.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
BDDK duyurdu! tüketici kredilerinde vade düşürüldü
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
Eylül ayı yaşlı ve engelli maaş ödemeleri başladı
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
TUİK enflasyonu açıkladı! Kira zam oranları belli oldu
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
İŞKUR tarafından kamu hastanelerinde çalışmak üzere KPSS'siz peronel alımı yapılacak!
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları hesaplara yatmaya başladı
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları
Son 20 yılın çeyrek altın fiyatları

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 8 Eylül 2020 Salı Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Eylül 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 8 Eylül 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 8 Eylül 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Eylül 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Eylül 2020 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Eylül 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Eylül 2020 Salı
A101 indirimli ürünler 5 Eylül - 11 Eylül 2020 aktüel kataloğu
A101'de bu hafta 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Az ve düşük sermaye ile yapılabilecek işler nelerdir? Düşük sermayeli iş fikirleri
Kuruluş Osman Ertuğrul bey ne zaman gelecek? Ertuğrul Bey öldü mü, Kuruluş Osman dizisine katılacak mı?
2020 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?
MeteoUyarı sistemi nedir? Meteorolojik uyarı renk kodları ne anlamları nedir?
Yeşilay Haftası nedir? Yeşilay haftasının anlam ve önemi nedir? ne zaman kutlanır?
Ptt kargo aps kaç günde gider? 2020 Ptt'de kargolar kaç günde gider?
E-nabizdan aile hekimi değiştirme kaç gün sürer? 2020 Aile Hekimi değişimi yapma
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Beni Bırakma Firuze kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Eylül Çelik nereli, yaşı kaç?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2020 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Vodafone bedava internet paketleri veren kampanyalar 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.