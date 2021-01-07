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Güncel gümüş fiyatları 7 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 07-01-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:02
Güncel gümüş fiyatları 7 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Ocak 7 Perşembe​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

 
GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,28 lira
 
GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,29 lira

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  7 Ocak 2021 Perşembe gününde gümüş gram alış fiyatı 6.28 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:02
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