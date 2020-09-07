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Güncel gümüş fiyatları 7 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:02
Güncel gümüş fiyatları 7 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

7 Eylül 2020 Pazartesi Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,42 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,44 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 5 Eylül 2020 Cumartesi gümüş gram alış fiyatı 6.44 TL’dir. Güncel gümüş ons fiyatı ise 26.88 TL’den işlem görmektedir.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 12.08.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 07.09.2020 00:02
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