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Güncel gümüş fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündemde ilgi odağı haline gelen 7 Aralık 2020 tarihli Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 07-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
Güncel gümüş fiyatları 7 Aralık 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI Alış Satış %  
Gümüş / ONS 24,16 24,21      
Gümüş / Gram  6,07 6,08      
Gümüş Türk Lirası    188,65  188,88        

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 00:01
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