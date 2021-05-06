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Güncel gümüş fiyatları 6 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 6 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Güncel gümüş fiyatları 6 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

5 Mayıs 2021 Çarşamba  gümüş fiyatları ne kadar oldu? 

gümüş gram

alış(tl) 7,06

satış(tl) 7,07

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

t grafiği nasıldır?

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:02
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