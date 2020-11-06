İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Güncel gümüş fiyatları 6 Kasım 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 06.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 00:00
Güncel gümüş fiyatları 6 Kasım 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

4 Kasım 2020 Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,53 lira


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,54 lira

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 31 Ekim 2020 Cuma günü gümüş gram alış fiyatı 6.37 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 06.11.2020 00:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnek Çalışma Saatleri ile emekli olmak zorlaşacak!
Esnek Çalışma Saatleri ile emekli olmak zorlaşacak!
Son dakika.. Benzin ve motorine zam geldi
Son dakika.. Benzin ve motorine zam geldi
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!

Popüler Haberler

Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 6 Kasım 2020 Cuma
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Kasım 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 6 Kasım 2020 Cuma
BİM 6 Kasım 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 6 Kasım 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 6 Kasım 2020 Cuma - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 6 Kasım 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Kasım 2020 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 5 Kasım 2020 Perşembe
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Murat Kurşun kimdir? Ünlü türkücüye Ms hastalığı teşhisi konuldu! Ms hastalığı nasıl bir hastalıktır?
A-101 9-15 Temmuz 2020 tarihleri indirimleri! FHD Smart LED TV 1.799 TL kablosuz hoparlör 39,95 TL
Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde ödül ne olacak?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Kasım 2020
Show TV yeni dizisi Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev çekim mekanları belli oldu
İyi Aile Babası dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Alev Alev dizisinde geçen Yedikule Mahallesi nerede? Alev Alev dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
2020 Malta asgari ücret ne kadar?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı nedir? Birkan Sokullu nereli, yaşı kaç?
Geleneksel lezzet Çiğ Börek nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.