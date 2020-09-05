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Güncel gümüş fiyatları 5 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Okurlarımızın merak ettikleri Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:01
Güncel gümüş fiyatları 5 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Korona virüs sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi oldu. Birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, üretim ve alışverişin olmaması bazı sorunlar meydana getirdi. Bu dönemde artan döviz ve altın fiyatları insanların bazılarını az tüketmeye iterken, bazılarını ise yatırım yapmaya itti. Bu dönemi fırsat olarak nitelendiren bazı insanlar çeşitli yatırımlar yaparak maddi güçlerini arttırmak istedi. Bu anlamda altın ve döviz kadar tercih edilmeyen gümüş fiyatlarında da gözle görülür değişim meydana geldi.

5 Eylül 2020 Cumartesi Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,47 TL


GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,48 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. Şu an gelinen noktada Ağustos 2020 gümüş fiyatı ise 6,38 TL’yi buldu. Lineer bir şekilde yükseliş gösteren gümüş fiyatlarında pandemi süreci ile birlikte büyük bir artış meydana geldi. Mart 2020’de 2,60 TL olan gümüş, yaşanılan salgının da etkisiyle 6,38 TL değerine yalnızca 5 ayda geldi.

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Pandeminin de etkisi olduğu düşünülen bu artışta en çok dikkat çeken dönem 16 Temmuz 2020 tarihi oldu. O dönem itibariyle 4,22 TL olan gümüşün değeri bir aydan kısa bir süre içerisinde 2,16 TL artarak 6,38’i buldu.



Son Güncelleme: 05.09.2020 00:01
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