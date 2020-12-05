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Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündemde dikkat çeken Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberini 05.12.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
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Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Pandemi sürecide bu fiyatlar üzerinde doğrudan etki yaratmıştır. Pandemi kısıtlamalarıyla beraber ekonomideki dalgalanma tüm dünyayı etkiledi. Doların ve altının yükselmesiyle gümüşün piyasa değeri de değişti. 2020 yılına girerken dahil olduğumuz pandemi süreciyle gümüş fiyatları artışta. 

 

 

BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI Alış Satış %  
  Gümüş Gram Spot 6,04 6,04    
  Gümüş 24,17 24,20    
  Gümüş / Euro 19,86 19,89    
  Gümüş Gram / USD 0,77 0,77    
  Gümüş Türk Lirası 188,65 188,88    

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Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 00:01
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