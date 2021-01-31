İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Güncel gümüş fiyatları 31 Ocak 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ile ilgili olarak gündeme gelen gelişmelerin yeni ayrıntıları birçok okurumuz tarafından merak ediliyor. 31 Ocak 2021 Pazar tarihli yazımızda ile ilgili merak edilen en yeni ayrıntıları kaleme aldık!

31 Ocak 2021 Pazar 00:03
Güncel gümüş fiyatları 31 Ocak 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Ocak 31 Pazar​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gumus Gram

ALIŞ(TL) 

6,33

SATIŞ(TL) 

6,33

ÖNCEKİ KAPANIŞ 

6,2746

 

2,52 %

 

t grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  31 Ocak 2021 Pazar gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
Özel İletişim Vergisi oranları ne kadar oldu? Özel İletişim Vergisi yeni zam oranları
Özel İletişim Vergisi oranları ne kadar oldu? Özel İletişim Vergisi yeni zam oranları
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
29 Ocak güncel altın fiyatları
29 Ocak güncel altın fiyatları

Popüler Haberler

Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!
Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?
Faladdin uygulaması aylık kaç para kazanıyor? Faladdin uygulama sahibi Sertaç Taşdelen geliri dudak uçuklatıyor
Gain Terapist dizisi devam edecek mi? Sevilen diziden üzen haber!
İYS nedir, nasıl kullanılır? leti Yönetim Sistemi sayesinde istenmeyen SMS, aramalar ve e-postalar son bulacak
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Bim 30 Ağustos aktüel okul ve kırtasiye malzemeleri indirimli aktüel broşürü
Sağlık Bakanlığı farklı pozisyonlarda 81 il genelinde sınavsız personel alımı yapılacak!
Yeni YouTube haber kanalı Babıali TV kadrosunda kimler var? Ne zaman açılacak?
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Kuyumcuların çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes nerelidir? Gedson Fernandes kariyeri ve geçmişi
Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?
PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 Regaip Kandili hangi ay ve hangi gündür?
Mama, bez ve süt parası yardımı kimlere verilir? Ocak 2021 Süt yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.