İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Güncel gümüş fiyatları 31 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Güncel gümüş fiyatları 31 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

  • Gümüş/ Gram = 6,20'ten alınarak 6,23'den satılmaktadır.

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 27 Aralık 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.28 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu. Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07.08.2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.

8 Aralık tarihinde güne 6,17 ile başlayan Gümüş, saat 21:56 civarında %0,55 artışla 6,20'dan işlem gördü. 9 Aralık en düşük 5,93, en yüksek 6,22 seviyelerini gören Gümüş, günü 6,15 seviyesinde kapattı. 

Gümüş, 30.11.2020 tarihinde 5,50 ile son bir ayın en düşük, 09.11.2020 tarihinde ise 7,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

28 Aralık tarihinde ise 6,38 TL'ye denk gelmektedir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı
Borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 1 ay daha uzatıldı
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Halkbank, 2021 yılında KOBİ’lere yüzde 50 faiz indirimli kredi imkanı sunuyor
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Volkswagen, Manisa'daki fabrika yatırımından vazgeçti!
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
Bakan Selçuk açıkladı! Maaş ödemeleri erkene çekildi
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu

Popüler Haberler

31 Aralık Perşembe A101, Şok, Bim, Migros akşam saat kaçta kapanıyor?
Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Kredi borcu olanların dikkatine! Bankalar 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi verilecek
2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi
Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu
2021 İBB asgari ücret maaşı ne kadar?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı
Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen Tv nasıl izlenir, uygulaması var mı?
TRT 1 Ev Yapımı dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı!
Akbank kredi kartı başvuru şartları nelerdir? Kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?
Sicil affı ne zaman çıkacak? Esnafa ve kara listedekilere ekonomi destek paketi içinde sicil affı müjdesi!
Kadın girişimcilere destek sağlayan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
Halkbank maaş müşterilerine maaşının 30 katına kadar uygun faizli kredi kampanyası başlattı!
Exxen kullanıcı paketleri nelerdir? Exxen reklamlı ve reklamsız abonelik paketi ücretleri açıklandı!
Gain 10 Bin Adım dizisinden tanıtım fragmanı geldi!
Gönül Dağı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? TRT Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı, yapılacak mı?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 31 Aralık 2020 Perşembe
Altın ne kadar oldu? 31 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 31 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.