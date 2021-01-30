İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Güncel gümüş fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 30 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
Güncel gümüş fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

Ocak 30 Cumartesi​ GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gumus Gram

ALIŞ(TL) 

6,43

SATIŞ(TL) 

6,43

ÖNCEKİ KAPANIŞ 

6,2746

 

2,52 %

 

t grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  30 Ocak 2021 Cumartesi gününde gümüş gram alış fiyatı 6.10 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:03
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ocak güncel altın fiyatları
29 Ocak güncel altın fiyatları
İslam Memiş'ten gümüş açıklaması:
İslam Memiş'ten gümüş açıklaması: "Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek."
Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor
Gıda fiyatlarına karşı erken uyarı sistemi kuruluyor
Kamu işçilerine müjde! 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün başladı
Kamu işçilerine müjde! 13 günlük ilave tediye ödemeleri bugün başladı
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
THY'den Almanya yolcularına 1 Şubat uyarısı!
THY'den Almanya yolcularına 1 Şubat uyarısı!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 30 Ocak 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 30 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Ocak 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 30 Ocak 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Ocak 2021 Cumartesi
30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Nöbetçi Noter 31 Ocak 2021 Pazar açık noterler listesi - 31 Ocak 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Prifzer sahibi kimdir, firma hangi ülkenin ilaç şirketi?
Fatmagül'ün Suçu Ne ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
Hangi iPhone kullanıcıları ödeme alabilecek? 25 dolar iade başvurusu nasıl yapılır?
Sevgili Geçmiş dizisinin konusu ne? Dizi nerede çekiliyor?
Bim Miele Süpürge nasıl alınır mı?
Asker kaçakları sigortalı işe girip çalışabilir mi?
Olağan Şüpheliler dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Show TV canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri? Xiaomi MIUI 12.5 güncelleme çıkış tarihi açıklandı!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.