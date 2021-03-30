İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Güncel gümüş fiyatları 30 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 30.03.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 00:02
Güncel gümüş fiyatları 30 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

 Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

Bugünün Gümüş Fiyatları

29 Mart 2021 GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Gümüş Gram

ALIŞ(TL) 

6,45

SATIŞ(TL) 

6,45

ÖNCEKİ KAPANIŞ  6,4024

t grafiği nasıldır?

2020 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi.  21 Mart 2021 gününde gümüş gram alış fiyatı 6.08 TL’dir. 

Küresel emtia piyasalarında hareketli dakikalar yaşanırken gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Gümüş yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11.64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, 26.40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.



Son Güncelleme: 30.03.2021 00:02
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi
Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi
2021 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli bayram ikramiyelerine zam var mı, ne zaman ödenecek?
2021 Ramazan Bayramı 1000 TL emekli bayram ikramiyelerine zam var mı, ne zaman ödenecek?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanacak, ne zaman işlem görecek?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanacak, ne zaman işlem görecek?
Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya borsaya ne zaman çıkacak?
Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya borsaya ne zaman çıkacak?
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Mart 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 30 Mart 2021 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 30 Mart 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 30 Mart 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Mart 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 30 Mart 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Mart 2021 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Mart 2021 Salı
30 Mart 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Kanal D'de 30 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 30 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Xiaomi MSA durduruldu hatası nasıl çözülür? Xiaomi MSA nedir?
Teşkilat dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
Süreli olan engelli raporu yenileme işlemleri nelerdir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu çıkarma işlemleri
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
e-Devlet aracılığı ile acil toplanma alanı sorgulama sayfası
2021 Mart e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Vakıfbank’tan 60 ay taksitli uygun faizli ihtiyaç kredisi Mart 2021
Halkbank emeklilere 5.000 TL düşük faizli mini emekli kredi kampanyası
Acil nakit ihtiyacı olan çalışmayan vatandaşa gelir belgesiz 10 000 TL hızlı kredi
30 Mart 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.