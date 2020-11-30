İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
29 Kasım korona virüs vaka tablosu belli oldu
Son Dakika
29 Kasım korona virüs vaka...

Güncel gümüş fiyatları 30 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Sıcak gündemde yer tutan Güncel gümüş fiyatları – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:00
Güncel gümüş fiyatları 30 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Takip Et:

Yatırımcıların son yıllarda yöneldiği güvenli limanlardan gümüş, yatırım ve sanayi üretim merkezindeki değerli ürünlerdir. Yüksek iletkenlik potansiyeliyle endüstri sektöründe de aktif olarak kullanılan gümüş, ziynet eşyası olarak da tercih edilebiliyor. Gümüş ons fiyatları dolar karşılığında ifade edildiğinde, dolarda yaşanan değişiklikler doğrudan fiyatları etkilemektedir. 

30 Kasım 2020 Pazartesi Gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,70 TL

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,71 TL

ANLIK GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son 5 yılın gümüş fiyat grafiği nasıldır?

2015 yılının Ağustos ayına bakıldığından gümüşün değeri 1,41 TL idi. 21 Kasım 2020 gününde gümüş gram alış fiyatı 5.92 TL’dir. 

Son 1 yıl gümüş fiyat grafiği, artış ne zaman başladı?

Son 5 yılda dalgalanmalar yaşayan gümüşte 2020 yılına geldiğimizde ise kademeli olarak bir artış söz konusu oldu.Eylül ayında piyasalara 6.67 TL ile başlayan gümüş fiyatı 21.09.2020 günü 5.45 TL ile son ayın en düşük, 07/08/2020 tarihindeyse 6.97 TL ile son ayın en yüksek değerine ulaştı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 00:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Bakan duyurdu! Kapıkule-Halkalı arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
Merkez Bankası döviz ve altın rezerv miktarını açıkladı!
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
2021 ocak zammı enflasyon tahminine göre emekli ocak zammı ne kadar olacak?
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!

Popüler Haberler

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 30 Kasım 2020 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Kasım 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 30 Kasım 2020 Pazartesi
Altın ne kadar oldu? 30 Kasım 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 30 Kasım 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 30 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 30 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 30 Kasım 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 30 Kasım 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
30 Kasım anaokulları, kreşler, uygulama sınıfları açık olacak mı, kapatıldı mı?
A101 market 12 Eylül – 19 Eylül 2019 aktüel indirimli ürünler buroşürü
2020 Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ramo pavyondaki şarkıcı kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Koptur hakkında bilgiler
Afilli Aşk 30. yeni bölümünde bu akşam neler yaşanacak? Afilli Aşk yeni bölümünde Mahkemede Kerem'in aldığı karar şok etkisi yaratıyor!
E-Devlet ile ücretsiz kredi notu sorgulama
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Süper Lig 10. Hafta puan durumu ve 11. Hafta lig fikstürü
2020 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kaydına yeniden zam!
BİM'de satılan Lezita kova tavuk fiyatı kaç TL? Çıtır kova pişirme tarifi?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.